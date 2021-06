Les Belges ont sorti un bilan parfait en phase de groupes après leur succès contre la Finlande 0-2. Les Diables ont dominé leur sujet tout au long de la rencontre, monopolisant le ballon et se créant énormément d'occasions... mais sans trouver la faille. Si Lukaku pensait avoir enfin débloquer le verrou finlandais à la 65e minute, son but était annulé pour un hors jeu de justesse. Mais ce n'était que partie remise puisque dix minutes plus tard, les supporters des Diables pouvaient exulter après l'ouverture du score contre son camp de Hradecky après une tête de Vermaelen. Cinq minutes plus tard, Lukaku doublait la marque pour inscrire son 3e but du tournoi. Les Diables font ainsi le plein de confiance avant la phase à élimination directe.

Nous vous proposons de noter les Diables après ce match contre la Finlande.