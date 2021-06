Ouf, les Diables sont qualifiés ! Une bonne nouvelle pour tous les supporters, qui vont pouvoir parler du superbe but de Thorgan Hazard plutôt que se lamenter sur un arbitrage qui a parfois semblé au désavantage de la Belgique. Ce que pense aussi Laurent Colemonts: "Tout d'abord, je tiens à préciser que c'était un match extrêmement difficile à arbitrer. Et dans un match compliqué, on voit parfois certains joueurs passer à côté de leur sujet. Ici, c'est M. Brych qui était un peu en-dessous."



(...)