Il s'agit du 124e but de Drieske pour être encore un peu plus le meilleur buteur de Naples. Le petit attaquant continue d'écrire sa légende.

Dries Mertens nous a sorti sa classique ! Trouvé à l'entrée de la surface, il reçoit le ballon un peu excentré sur la gauche. Là, il se met sur son pied droit et arme une frappe enroulée du droit imparable côté ouvert. Ce n'est pas la première fois qu'il sort cette action de son chapeau mais comme souvent cela fait mouche. Juste avant la pause, Mertens a réussi à mettre son équipe aux commandes grâce à un but dont il a le secret. Il s'agit de son huitième but en championnat et le deuxième depuis sa prolongation de contrat en juin.