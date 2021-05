Strasbourg est proche de la zone rouge en Ligue 1. Mais pour assurer leur maintien, les Alsaciens ont pu compter sur le retour de leur gardien Matz Sels. Le Belge est bien revenu après une rupture du tendon d'Achille dont il souffrait depuis juillet 2020.

Mais Sels se retrouve à nouveau sur le flanc en raison d'une infection au covid. C'est l'ancien gardien du Standard et du Lierse, Eiji Kawashima qui reprendra la place du gardien belge dans le but strasbourgeois face à Nice ce dimanche.. Sels quant à lui a été placé en isolement et est également incertain pour la dernière rencontre de Ligue 1 dans huit jours contre Lorient