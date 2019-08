Nouveau rebondissement dans le dossier Lukaku à la Juve.

Le club souhaite enrôler l’attaquant belge et est prêt à inclure Paulo Dybala dans le deal pour convaincre Manchester United de lui céder son Diable rouge. Alors que les deux clubs et Lukaku lui-même ont semble-t-il trouvé un accord, il ne subsisterait qu’un seul (gros) souci : l’Argentin n’a décidément pas envie de rejoindre ManU.

Dès le départ, le joueur n’était pas trop chaud à l’idée de se rendre dans un club dont le football laborieux ne correspond pas à ses qualités. Grands princes, les Mancuniens étaient prêts à glisser douze millions d’euros par an dans la poche du numéro 10 bianconero, pour une durée de cinq années. Mais la Gazzetta dello Sport annonce que cela ne suffirait pas à convaincre le joueur de 25 ans, même si le dossier n’est pas définitivement fermé. Celui-ci serait plus enclin à rester à la Juve, qui s’apprête à vivre un nouveau cycle sous Maurizio Sarri. Autre piste évoquée par le Corriere dello Sport, Dybala serait dans le viseur de l’Inter, qui se cherche aussi un attaquant. Dont on a longtemps cru qu’il ne serait autre que Big Rom’. Vous suivez toujours ?

Quoi qu’il en soit, le temps presse. En effet, le mercato anglais ferme ses portes le 8 août.