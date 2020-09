L'AS Monaco et l'Istanbul Basaksehir, champion de Turquie, ont annoncé jeudi le transfert de Nacer Chadli. Le Belge, prêté la saison dernière au Sporting d'Anderlecht, a signé un contrat de deux ans.

Chadli, arrivé à l'AS Monaco lors du mercato estival 2018, a disputé 22 rencontres avec le club français, dont 5 rencontres en Ligue des Champions.

International belge à 59 reprises, Chadli va donc découvrir un nouveau championnat après ses expériences aux Pays-Bas (AGOVV Apeldoorn et FC Twente), en Angleterre (Tottenham et West Bromwich Albion), en France (AS Monaco) et en Belgique (RSC Anderlecht).

L'ailier, capable de jouer à droite comme à gauche, a signé un contrat de deux ans en faveur du club stambouliote, champion pour la première fois de son histoire la saison dernière.