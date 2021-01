Yves Taildeman et Romain Van der Pluym

Le joueur de Leicester, auteur d’un assist ce week-end, s’est blessé à la 90e minute de la rencontre de Cup à Stoke City. Sur un sprint suite à une passe… de Youri Tielemans, le milieu de terrain s’est brutalement arrêté et a posé la main sur sa cuisse gauche.

Bilan : une grosse déchirure aux ischios et trois mois d’absence.

La perte est énorme pour Leicester. Praet s’y était fait une place dans le groupe et totalisait déjà plus de 1 100 minutes de jeu. Son absence force d’ailleurs les Foxes à revoir leurs plans pour le mercato. Les actuels troisièmes de Premier League devront conserver Hamza Choudhury ou recruter.

Roberto Martinez sera tout aussi déçu que Brendan Rodgers. Le sélectionneur de l’équipe nationale voit, en un week-end, tomber deux de ses milieux de terrain.

L’Euro de Dennis Praet n’est pas en danger. Il devrait revenir courant du mois d’avril. La question reste : où en sera-t-il physiquement en vue du mois de juin ?

Il manquera par ailleurs l’important rassemblement de mars. Les Belges affrontent le pays de Galles, la République tchèque et la Biélorussie pour les qualifications du Mondial 2022.

Roberto Martinez a déjà annoncé vouloir observer tous ses joueurs à ce moment-là. Dennis Praet n’aura plus qu’un gros mois de compétition et plus la moindre rencontre en équipe nationale pour convaincre son coach de l’emmener à l’Euro.