Que ça fait du bien de revoir le numéro 7 du Real Madrid sur un terrain. Surtout lorsqu’il évolue sans douleur et libéré mentalement. Ce dimanche soir, Eden Hazard a effectué son grand retour post-opération à la cheville avec une petite demi-heure de jeu en fin de match.

L’occasion de déjà s’apercevoir que l’objectif de l’intervention chirurgicale semble rempli. Débarrassé de sa plaque métallique qui lui occasionnait une petite gêne, Hazard n’a pas hésité à se projeter vers l’avant dès qu’il en a eu l’occasion.

On l’a en effet vu tenter quelques dribbles, placer plusieurs accélérations dans l’axe et utiliser facilement son corps pour provoquer des fautes quand sa vitesse de pointe faisait un peu défaut. Deux défenseurs de Cadiz ont d’ailleurs été garnis de jaune à cause de lui.

Le capitaine des Diables rouges n’est toutefois pas parvenu à faire la différence dans une partie très compliquée (1-1) face à une vaillante équipe de Cadiz qui se bat contre la relégation. Sans plusieurs gros arrêts - dont un penalty - de Lunin (remplaçant de Courtois, laissé au repos), les Madrilènes auraient d’ailleurs probablement perdu la rencontre.

Peu importe pour les champions d’Espagne. Cette rencontre permettait surtout d’offrir du temps de jeu à des joueurs moins utilisés habituellement. Et de permettre à Eden Hazard de reprendre du rythme. Il aura à nouveau l’occasion de se montrer dimanche prochain face au Betis, histoire d’être prêt à monter au jeu le 28 mai au Stade de France contre Liverpool.

Il y aura ensuite les quatre rendez-vous de Ligue des nations avec la Belgique (3, 8, 11 et 14 juin), avant de se projeter sur la saison prochaine… à Madrid. "Son plan est assez clair : il restera ici et il le fera avec beaucoup de motivation car il ne s’est pas bien amusé ces dernières années. Il veut montrer sa qualité et il reste pour le prouver", a lancé Carlo Ancelotti qui devra toutefois lui faire davantage confiance.

