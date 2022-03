Leandro Trossard n'est plus un gamin. Pourtant, à 27 ans, il n'est pas encore parvenu à passer le cap qui le rapprocherait du tout haut niveau. Lors d'une bonne période, on se dit qu'il pourrait aller titiller un club plus huppé. Comme lors d'un début de saison canon où il est décisif et aide son club à réaliser un excellent 12/15 lors des cinq premières rencontres de championnat. Mais pas en ce moment.

Trossard doit se relancer

En 2022, Leandro n'est plus Trossard. Il n'a toujours pas été décisif depuis le début de l'année. Une mauvaise période qui s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, il a été malade pendant toute une période. Ensuite, il a contracté une blessure aux ischios qui l'a empêché d'évoluer à son meilleur niveau.