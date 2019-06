Ce n'était qu'une question d'heures, c'est désormais officiel !

Eden Hazard s'est engagé avec le Real Madrid pour cinq ans. Son contrat court jusqu'en juin 2024. Le club de la capitale espagnole ne dévoile pas le montant du transfert. Chelsea et le Real s'étaient accordés sur la somme de 100 millions d'euros plus bonus, comme le révélaient les presses anglaise et espagnole.

Le capitaine des Belges quitte Chelsea après sept années au cours desquelles il a remporté deux Premier League, une FA Cup, une League Cup et deux Europa League. En tout, il a inscrit 110 buts et réalisé 92 assists en 352 rencontres sous le maillot des Blues.

Il va rejoindre le Real Madrid de Zinédine Zidane, pour qui il n'a jamais caché son admiration.

Le Real Madrid a officialisé ce transfert tant attendu en soirée sur son compte Twitter.

Hazard devient donc le joueur Belge le plus cher de l'histoire, devant Romelu Lukaku et ses 88,5 millions d'euros quand il a rejoint Manchester United. Il rejoint Thibaut Courtois à Madrid, avec qui il évoluait déjà à Chelsea. Ce dernier l'a d'ailleurs félicité sur Twitter.

"Bienvenue dans le meilleur club du monde", a-t-il écrit.

Hazard devient également le joueur le plus cher du Real Madrid, devançant notamment Gareth Bale (101 millions) et Cristiano Ronaldo (92 millions).

Cette officialisation survient la veille de l'avant-dernier match de la saison du Brainois. Il doit affronter le Kazakhstan avec la sélection belge ce samedi au stade Roi Baudouin où il sera mis à l'honneur pour ses 100 caps sous le maillot noir-jaune-rouge.

Il sera présenté officiellement le 13 juin, jour de sa visite médicale à Madrid.