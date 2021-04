Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Encore éblouissant face à Dortmund ce mardi soir en Ligue des champions, Kevin De Bruyne a prolongé son contrat à Manchester City. Il s'étend désormais jusqu'en 2025. C'est le club qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux aujourd'hui.





Et le moins que l'on puisse dire est que KDB va toucher un sacré pactole: 18 millions d'euros brut par an (bonus, prime de fidélité et droits à l'image compris), selon nos confrères de HLN. Sans agent depuis sa rupture avec Patrick De Koster, il a obtenu le salaire le plus onéreux jamais reçu pour un joueur de City. C'est avec son père et ses deux avocats qu'il est parvenu à négocier ce contrat en béton armé.

Ce qui explique peut-être pourquoi les discussions ont un peu traîné. Elles ont commencé il y a un peu plus de six mois même si personne ne doutait réellement de l'issue du dossier. Tout simplement car toutes les parties désiraient ardemment continuer l'aventure ensemble. Et particulièrement le joueur: "Je me suis toujours senti chez moi ici. Ce club est une garantie de succès. Je n'ai pas hésité longtemps pour signer ce nouveau contrat. Actuellement, je suis dans mes meilleures années. Je ne pourrais être plus heureux."

Lors de cette signature, le deuxième meilleur passeur de Premier League a également expliqué l'importance de son coach dans son choix. "Pep et moi voyons le football de la même manière. Cette relation est si importante pour moi. Nous avons tous les deux les mêmes ambitions" a-t-il expliqué.

Si tout se déroule comme prévu, le meneur de jeu devrait donc jouer pour les Citizens jusqu'à 34 ans. Et De Bruyne a enfin obtenu ce qu'il désirait. Un salaire à la hauteur de son statut: celui du meilleur joueur de Premier League et l'un des cinq meilleurs au monde.

Malgré les pertes colossales dues à la pandémie, Manchester City n'a donc pas hésité à casser sa tirelire pour conserver son numéro 17. Garder KDB était une priorité pour les dirigeants anglais. Comme l'a expliqué le directeur sportif Txiki Begiristain. "Kevin est sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs du monde. Pour City, il est devenu un cadre de notre effectif. Evidemment, son talent est incontestable. Mais son attitude professionnelle est également remarquable. Il a toujours agi comme un modèle qui veut toujours plus. Il souhaite tirer le meilleur parti de sa carrière. Et nous sommes ravis qu'il ait associé son avenir avec Manchester City pour plus longtemps encore."

Arrivé à City en 2015, le Diable rouge a déjà tout gagné en Angleterre. Il ne lui manque qu'une seule chose: la Ligue des champions. Bonne nouvelle, le joueur semble en mission pour ramener le trophée du côté de Manchester City.