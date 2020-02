On le savait depuis plusieurs semaines mais la nouvelle a (enfin) été officialisée par l'Union belge.

Les Diables joueront deux matches amicaux en mars au Qatar. Les Belges seront opposés au Portugal le vendredi 27 mars à 18h30 (heure belge) et à la Suisse le lundi 30 mars à 17h00 (heure belge). Les deux matches se dérouleront à Doha.

"Nous y affronterons deux adversaires de taille et ce dans des conditions climatiques agréables", déclare le sélectionneur fédéral Roberto Martinez, cité dans un communiqué de la fédération. "De plus, ces matches nous donneront déjà un avant-goût de la Coupe du monde qui y sera organisée deux ans plus tard", ajoute-t-il, faisant référence au Mondial 2022 qui sera organisé par le Qatar.

Cette trêve internationale marquera le coup d'envoi de la préparation pour l'Euro 2020, où la Belgique défiera la Russie, le Danemark et la Finlande dans le groupe B.

Outre ces deux rencontres en mars, Roberto Martinez a déjà annoncé que sa phalange jouera à deux reprises en juin avant d'entamer l'Euro. Un des deux duels se tiendra à Bruxelles.​