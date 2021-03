G. Co.

Alors que nous vous expliquions ce matin que les staffs médicaux de l'équipe nationale belge et du Real Madrid ne s'entendaient pas au sujet d'une éventuelle opération du capitaine des Diables rouges, la décision est tombée : Eden Hazard ne subira pas d'opération selon les informations du journal sportif Marca, souvent bien au courant de qu'il se passe en coulisses au Real Madrid.

Les médecins du Real doutaient de l'efficacité d'une opération et le Brainois suivra donc une revalidation classique de sa nouvelle blessure musculaire. Hazard va ainsi devoir observer une période de repos d'environ deux mois et ensuite travailler à sa condition avant d'espérer remonter sur les terrains. Ainsi le Belge devrait pouvoir disputer la fin de saison avec le Real et... si tout se passe bien, l'Euro avec les Diables rouges.

Il sera suivi durant sa revalidation par le célèbre kiné Lieven Maesschalck. Ce dernier enverra régulièrement des personnes de son équipe à Madrid pour aider Hazard à soigner sa blessure.