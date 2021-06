Meunier a un prénom biblique. Et il faut peut-être voir un signe divin dans la résurrection du natif de Sainte-Ode samedi soir à Saint-Pétersbourg. Dans un stade qui lui colle à la peau. C’est déjà là qu’il avait marqué pour offrir la médaille de bronze aux Diables au Mondial 2018. Et c’est là aussi qu’il avait tant manqué quelques jours plus tôt en demi-finale face aux Français, après sa suspension. À une époque où il était l’un des cadres de l’équipe, loin du déclassement des derniers mois.

