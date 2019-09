Au sortir du derby entre l’Atlético et le Real, en passant devant les journalistes, Eden Hazard a cordialement répondu qu’il ne pouvait pas s’exprimer. Mais son visage n’affichait pas son sourire et sa bonne humeur habituels. Conscient qu’il n’avait pas brillé et était passé à côté de son premier derby madrilène.

Considéré par les médias espagnols comme le moins bon joueur du Real, l’impatience commence à poindre et les critiques à fleurir. "Dépassé par le rythme du match, timoré et inefficace dans la zone de vérité, on attend beaucoup plus de lui." Ou encore : "On attend toujours qu’Hazard se réveille. Perdu sur le terrain, il a joué avec le frein à main et son influence est nulle. Son niveau est très loin de son potentiel."

Voilà, en résumé , l’opinion de la presse madrilène sur la prestation du Brainois. Qui n’a pas tort sur toute la ligne. Si sa protection de balle oblige souvent ses adversaires à faire faute sur lui et que son travail défensif est à louer, Hazard n’ose pas. Parce qu’il ne semble pas en mesure de le faire athlétiquement. Résultat, il a perdu plusieurs ballons dont un à l’origine de la première grosse occasion de l’Atlético. Le Diable peut en tout cas compter sur le soutien sans faille de ses coéquipiers. À commencer par Thibaut Courtois : "Il ne faut pas oublier qu’il a eu quatre semaines sans jouer et sans s’entraîner. Il est revenu dans une période où on enchaîne les matchs et où on a eu très peu de temps pour s’entraîner. Il va faire son chemin petit à petit et on verra la meilleure version d’Eden. Il a assez de qualité pour changer les choses. Avec l’enchaînement des matchs, cela ira mieux."

Même confiance absolue chez Zidane : "Il ne lui manque pas grand-chose. Il est présent, il se donne. Après, comme c’est un joueur offensif, on aimerait tous qu’il marque un petit but parce que cela va le libérer totalement. Mais je ne me fais pas de souci, il est sur le bon chemin."