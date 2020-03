Voilà, il faudra dormir 364 fois en plus avant l’Euro. Ce mercredi 18 mars, on passe de J-86 à J-450 avant le match d’ouverture. La prochaine rencontre officielle des Diables (si on revient à la normale), ce sera le 5 septembre à Copenhague pour le début de la Ligue des nations. Dans presque six mois.

Ce report du championnat d’Europe des nations d’une année aura des conséquences directes sur les Diables. Parfois bonnes, parfois moins. En compagnie de notre consultant Alex Teklak, nous avons épluché le noyau de Roberto Martinez. Tranche par tranche. En y ajoutant une bougie d’anniversaire à chaque fois, histoire de voir si le gâteau tiendra toujours debout.

(...)