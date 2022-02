"C'est dommage, je pense que ce soir on a fait un gros match. L'équipe s'orientait vers un match nul, on allait garder le 0-0 et peut-être se donner une chance de marquer un but. Après, on encaisse un but bêtement à la dernière minute sur une perte de balle. Il y a eu un trois contre un. Je crois que Kylian dribble deux joueurs, le ballon me passe sous le corps. C'est dommage.

(Sur le bloc trop bas du Real) Je crois qu'on voulait jouer haut, mais le PSG avait le ballon, ils ont bien joué. Ils nous ont pressés très haut dès le début et on ne trouvait pas des espaces, ils ont coupé les passes. On a tenté de jouer la contre-attaque, mais le ballon n'arrivait pas. C'était dur de se créer des occasions. Même avec le match nul il aurait fallu gagner à la maison. On devra faire mieux chez nous si on veut se qualifier.

(Sur le penalty de Messi qu'il a repoussé) Je l'avais étudié, il avait raté avec le Barça, il a peut-être aussi perdu avec Paris, il les avait mis côté droit. Je croyais donc qu'il avait plus confiance côté gauche. Il l'avait mis contre Nice en Coupe alors je me suis dit qu'il fallait plonger à gauche."