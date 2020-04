La Fifa émet de sérieux doutes sur la tenue de matchs internationaux cette année. Les compétitions domestiques sont la priorité.

Vous vous souvenez de la dernière victoire des Diables rouges, face à Chypre (6-1), le 19 novembre dernier ? Et de la fête (avec la chanteuse Gala et son titre "Freed from Desire") qui avait suivi ? Et bien cela risque d’être votre dernier souvenir de notre équipe nationale durant un bout de temps. Car il y a des chances que l’on ne (re)voit pas de matchs internationaux se disputer en 2020.

(...)