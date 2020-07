"On ne veut pas prendre de risques" avec Eden Hazard, encore diminué et qui ne fera pas le déplacement chez l'Athletic Bilbao dimanche pour la 34e journée de Liga, a déclaré l'entraîneur français du Real Madrid Zinédine Zidane samedi en conférence de presse.

"Eden a ressenti quelques gênes ces derniers jours, et on ne veut pas prendre de risques. J'espère que ce n'est pas grand chose, que l'on pourra le revoir avec nous avant la fin de la saison. J'espère qu'il se remettra vite", a souhaité l'entraîneur français du Real ce samedi en conférence de presse.

"On sait qu'il a reçu un coup fort contre l'Espanyol qui l'empêche de jouer pour l'instant, rien de plus. Qu'un joueur ne puisse pas faire son travail sur le terrain, pour moi, c'est la pire des choses. Eden, c'est sa première année ici, il veut aider l'équipe, et quand il ne peut pas le faire, il n'est pas content", a résumé "Zizou".

Pour autant, le technicien français ne pense pas que le Diable Rouge (29 ans, 106 sél.), qui va manquer son deuxième match de rang dimanche après avoir raté une bonne partie de la saison pour des fractures à la cheville droite, ait peur de se blesser à nouveau: "Tout ce qu'il veut, c'est être bien pour jouer. S'il a des gênes, s'il n'est pas à 100%, c'est un problème pour lui et pour toute l'équipe. Donc nous voulons qu'il revienne à 100% et qu'il mette tout cela derrière lui très vite", a soutenu le technicien.

Eden Hazard était revenu de blessure durant le confinement après avoir été opéré le 5 mars à Dallas.

"ZZ" est également revenu sur la blessure du défenseur central champion du monde français Raphaël Varane (27 ans, 64 sél.), touché aux cervicales jeudi soir contre Getafe, et qui ne figure pas lui non plus sur la liste merengue pour affronter Bilbao dimanche.

"C'est beaucoup par précaution (qu'il ne figure pas sur la liste), parce qu'il va quand même beaucoup mieux aujourd'hui", a rassuré Zidane.

"Comme c'est un coup aux cervicales, on ne veut prendre aucun risque. C'est aussi un moyen pour lui, qui a beaucoup joué dernièrement, de prendre du repos. Certes, c'est un repos forcé, mais cela va lui faire du bien après ce choc", a conclu "Zizou".