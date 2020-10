Le sélectionneur avait dit que personne ne jouerait trois matchs et que tout le monde aurait sa chance.

Lukebakio absent, Lukaku toujours plus fort et Boyata bourreau de travail. On refait le match en cinq questions.

1 Comment justifier le fait d’avoir aligné certains joueurs sur les trois matchs ?

Roberto Martinez avait promis qu’il ne forcerait pas ses joueurs à jouer trois rencontres. Le but était de ne pas les griller, comme l’a fait remarquer Kevin De Bruyne, vu le calendrier extrêmement chargé qui attend tous les Diables jusqu’à l’Euro.