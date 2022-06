Alors qu'ils menaient jusqu'en fin de rencontre, les Diables ont été tenus en échec par le Pays de Galles (1-1) à Cardiff, samedi soir, dans le cadre de la 3e journée de Ligue des nations.

Youri Tielemans a ouvert la marque à la 50e avant que Brennan Johnson n'égalise en fin de rencontre (86e).

Après avoir été surclassés par les Pays-Bas (1-4) puis avoir étrillé la Pologne (6-1), les Diables n'ont pas réussi à enchaîner un second succès dans cette Ligue des Nations et restent à trois points des Pays-Bas, tenus en échec à domicile par la Pologne (2-2).

Petit tour d'horizon de ce qu'en dit la presse belge et étrangère, ce dimanche matin:

Du côté de la Dernière Heure, on constate qu'avec ce résultat, "ça se complique pour le Final Four" et qu'il faudra à présent impérativement battre la Pologne mardi. "À quelques secondes près, on aurait pu écrire que la défense était montée en puissance et avait un peu plus fait taire les critiques. Le but des Gallois en fin de match démontre que la Belgique reste fragile. Inconstante aussi", épingle notre journaliste, qui a peu apprécié la prestation des Diables. "Les Belges ont connu quelques moments brillants. [...] De brefs et rares instantanés dans un match dans l’ensemble assez insipide. L’impression est peut-être différente derrière un écran, mais on s’est copieusement ennuyés. Kevin De Bruyne avait carte blanche pour faire le spectacle, on l’a revu boudeur et pas toujours concerné", écrit-il.

La RTBF revient également dans un édito sur la performance des Belges. "Foutue 86e minute, qui ruine le (très joli) but de Youri Tielemans", débute le média public, qui pointe une chute de niveau par rapport à la belle prestation face aux Polonais quelques jours plus tôt. "Comparé au combat contre les Polonais, celui face aux Gallois est moins convaincant : moins d’intensité dans les duels, marquage plus distant, moins de présence dans le camp d’en face, moins de vitesse d’exécution." La RTBF évoque un Kevin De Bruyne "frustré" et un Eden Hazard monté au jeu à 20 minutes du terme pour "porter l’estocade décisive" mais "notre Capitaine n’a que peu d’occasions de brandir son trident diabolique, parce que les vaillants Gallois sont partis à l’assaut de notre cage". "Et ce qui pouvait arriver arriva. Foutue 86e!", conclut la RTBF.

La presse flamande commente elle aussi ce match nul et décevant des Diables. Le chroniqueur du Laatste Nieuws pointe l'attitude de Roberto Martinez, qui a fustigé le VAR après la rencontre et estimé que ce dernier avait faussé le résultat de la rencontre. "L'attention de Roberto Martinez devrait plutôt être portée sur le fait que la Belgique n'a pas réussi une fois de plus à garder sa cage inviolée...", écrit HLN. Sur le niveau de jeu, le média flamand a apprécié la prestation de Tielemans, auteur de "deux sublimes passes et un but tout aussi astucieux qui va lui faire du bien", mais que "le contraste entre la classe pure dont Tielemans a fait preuve par moments et le reste du match était énorme". "Le football des Diables était souvent laborieux", précise HLN.

Du côté des médias français, L'Equipe souligne que le nul obtenu par les Gallois en fin de partie avait des "allures de victoire" et que pour la Belgique, c'est un "coup d'arrêt après avoir battu la Pologne". Le média ajoute que "les hommes de Roberto Martinez ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes". "D'abord pour ne pas avoir été plus précis en première mi-temps", puis en commettant l'"erreur" de croire qu'ils avaient match gagné. "Leur manque de vigilance et d'allant en attaque en fin de match leur a fait défaut", conclut L'Equipe.

Toujours en France, So Foot regrette une "première demi-heure sans rythme, ni intensité" et épingle également la mauvaise fin de match des Belges: "Trop suffisants en fin de partie, les protégés de Roberto Martínez ont fini par céder".

Enfin que dit la presse galloise sur le match de samedi soir? La BBC Wales fait un long résumé du match sur son portail et met principalement en valeur le but égalisateur inscrit par le tout jeune Brennan Johnson, auteur de son premier but avec sa sélection nationale. Le journaliste reconnaît que "la Belgique a raté un certain nombre d'occasions en première mi-temps" et "aurait vraiment dû rentrer avec l'avantage au score aux vestiaires à la pause, car Leandro Trossard a raté une occasion cinq étoiles". Mais si la Belgique a pris l'avance en début de seconde période suite à un "beau mouvement commencé sur la droite", le coach gallois a fait les bons changements en fin de partie: "Rob Page s'est tourné vers son banc pour une étincelle et l'a trouvée chez Johnson et Rubin Colwill, qui ont donné un nouveau souffle au Pays de Galles."