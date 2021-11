Vendredi dernier, plusieurs attaquants belges étaient scotchés sur leur téléphone, à écouter Roberto Martinez énoncer le nom des 29 joueurs repris. Les forfaits de Romelu Lukaku et Michy Batshuayi ont finalement souri à Divock Origi, de retour après treize mois d’absence, et Dante Vanzeir, convoqué pour la première fois. D’autres étaient en revanche un peu déçus. Loïs Openda le premier.



"Bien sûr, j’ai pensé que je pourrais peut-être recevoir une sélection parce que Romelu et Michy sont absents", confie l’attaquant du Vitesse Arnhem qui a déjà marqué cinq buts dans le championnat néerlandais. "Mais je n’étais pas vraiment déçu parce que je sais qu’il y a des joueurs comme Benteke et Origi qui sont encore là."



