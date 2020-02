Le Diable Rouge pourrait finalement passer sur le billard et, malgré tout, participer à l’Euro.

Rien n’est encore officiel. Mais plusieurs sources madrilènes laissent entendre qu’Eden Hazard se fera finalement bel et bien opérer du péroné droit. Cette option serait privilégiée par rapport à un traitement conservateur plus aléatoire.

Voilà plusieurs jours que le staff médical du Real réfléchit à la meilleure décision et consulte les plus grands spécialistes en toute transparence. En laissant la cheville du Diable Rouge se reposer, Eden pourrait être rétabli dans deux mois. Mais rien ne dit qu’il ne subirait pas, dans la foulée, une nouvelle rechute. Comme ce fut le cas voici dix jours lors du match de Liga à Levante.

En revanche, s’il passe sur le billard, le problème devrait être réglé une fois pour toute. D’après les spécialistes, si tout se passe bien lors de cette intervention, la convalescence ne serait d’ailleurs pas beaucoup plus longue et Hazard pourrait retrouver les pelouses début mai et être prêt pour l’Euro.

Les soucis de cheville de Hazard datent de 2017, lorsqu’il défendait les couleurs de Chelsea. Lors d’une première intervention, à cette époque, une plaque de soutien avait été apposée. La zone est très sensible. En réopérant, les chirurgiens pourraient vérifier si tout est toujours bien en place, renforcer la zone fragilisée et sécuriser la suite de la carrière du maître à jouer. Dans les coulisses de la Maison Blanche, on cite déjà le nom du Docteur James Calder – qui avait opéré Hazard en 2017 et qui a opéré Gareth Bale en 2016 - pour piloter cette intervention chirurgicale. Mais le dernier mot reviendra, bien sûr, au joueur belge.