On dit que tout vient à point à qui sait attendre. Mais attendre un an, c’est long. C’est pourtant le temps qui s’est écoulé entre la première sélection d’Orel Mangala, qui avait pris la forme d’un rendez-vous manqué en mars 2021, et la deuxième. "Je n’avais pas pu honorer ma sélection l’année dernière car je m’étais blessé au pire moment. Cela a été long. Plus que prévu. Mais ce contretemps m’a motivé pour revenir dans les plans du sélectionneur. Être là, c’est une fierté et une récompense pour les mois de travail qui viennent de s’écouler."



(...)