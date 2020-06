Samedi passé, Orel Mangala a exulté deux fois.

Une première au coup de sifflet final du carton de Stuttgart à Nuremberg (0-6), une seconde quelques instants plus tard quand, 70 km plus au sud, Heidenheim, mené jusqu’à la 80e, a arraché la victoire face à Hambourg à la 90e+5 pour s’emparer de la troisième place tout en faisant les affaires du Bruxellois et des siens, qui ont trois points d’avance sur le petit poucet et qui vont monter.