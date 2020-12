Il n'a joué qu'une seule petite minute en Premier League cette saison… Un départ en janvier lui permettrait de relancer sa carrière pratiquement à l'arrêt depuis quelques mois.

Dans la ville des Beatles, il fait partie du folklore. Il ne devrait, probablement, plus jamais y payer un seul verre de toute sa vie. S'il est devenu un "cult hero" à Liverpool, Divock Origi le doit à trois moments en particulier.

Il y a d'abord eu ce but victorieux à la dernière minute du derby face à Everton en décembre 2018. Puis, il a propulsé les Reds en finale de Ligue des champions en complétant le comeback contre le Barça, sur ce fameux corner joué rapidement par Alexander-Arnold. Quelques semaines après, il a scellé la victoire de Liverpool en finale de C1 contre Tottenham. De quoi définitivement se faire une place dans l'histoire d'un club, d'une ville, mais surtout dans le cœur des fidèles d'Anfield. Ses prouesses lui avaient même permis de décrocher un nouveau contrat (qui court jusqu'en 2024). "Je veux faire partie de cette équipe", avait-il déclaré lors de sa prolongation.

Moins d'un an et demi plus tard, Origi est sur une voie de garage à Liverpool. À six mois de l'Euro, le temps presse et sa situation est de plus en plus préoccupante (...)