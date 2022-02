Tous les deux légendes à Chelsea, c'est à Lille en 2011 que Joe Cole fait la connaissance d'un certain Eden Hazard, quelques années avant que ce dernier n'aille enchanter les pelouses de Premier League.

Dès le début, l'Anglais a été intrigué par ce petit phénomène : "Quand je suis arrivé à Lille, je voulais devenir le nouveau numéro 10. Mais Rudi Garcia m'a dit que ce ne serait pas possible car il y avait un garçon de 20 ans qui avait quelque chose de spécial en lui", a expliqué Joe Cole lors d'un entretien accordé à The Athletic. "Au début j'étais énervé d'entendre cela, mais quand j'ai vu ce gars jouer au football, j'ai compris. Il était phénoménal."

Encore aujourd'hui, Cole estime que le capitaine des Diables est le meilleur joueur avec lequel il a joué dans sa carrière : "C'est un véritable artiste. Il aurait pu devenir le meilleur joueur du monde. Quand Luka Modric a remporté le Ballon d'or, en 2018, cela aurait dû être Eden Hazard. Mais il vit pour être heureux... et il y a beaucoup à raconter à ce sujet. Eden n'a pas la mentalité d'un Messi ou d'un Ronaldo", détaille l'ancien international anglais qui explique qu'Hazard n'a pas été le plus grand des professionnels dans sa carrière.

"Des bains de glace à une heure du matin ? Très peu pour lui. Mais s'il l'avait fait, il aurait probablement remporté tous les prix individuels", se souvient Cole qui ne veut pas que ses propos soient pris comme des critiques à l'encontre du Diable. "Il a apporté beaucoup de joies et de titres aux fans de Lille et Chelsea quand il portait les couleurs de ces clubs. Il devrait être fier de cela. Et il a réalisé tout cela avec un sourire sur son visage."

Facilitateur du transfert d'Hazard à Chelsea ?

À la fin de leur saison commune à Lille, les deux joueurs ont migré vers l'Angleterre. Joe Cole a signé à West Ham tandis que le Brainois signait à Chelsea. Selon l'Anglais, c'est grâce à lui qu'Hazard s'est retrouvé chez les Blues : "Il était courtisé par de nombreuses équipes. Il traînait beaucoup avec Vincent Kompany qui essayait de l'attirer à Manchester City. United était également sur la balle. Mais moi, j'ai pensé qu'une vie à Londres, à quelques heures de sa famille en Belgique, lui conviendrait mieux. Je savais qu'il avait le profil parfait pour le foot anglais et que les fans de Chelsea allaient l'adorer : 'Oublie City et United, Chelsea est ta maison', lui ai-je dit."

Si l'aventure londonienne a été idyllique pour le Diable, son transfert au Real Madrid est un échec retentissant : "C'est honteux la manière dont les choses se passent au Real Madrid", a commenté laconiquement Joe Cole qui ne porte pas Carlo Ancelotti dans son coeur : "En arrivant à Lille, j'avais 29 ans et j'avais déjà travaillé avec des coachs comme Mourinho ou Ancelotti. Mais j'ai plus appris tactiquement au contact de Rudi Garcia qu'avec eux." Une petite pique bien envoyée pour le coach des Madrilènes.