Plus d’un mois après sa dernière apparition, c’était le 30 janvier dernier dans une défaite à domicile face à Levante (1-2), Eden Hazard a fait son énième retour à la compétition sous la vareuse madrilène.

Le huitième très exactement. Et pour la huitième fois, on espère tous que ce sera la bonne et que le meneur de jeu des Diables rouges pourra enfin s’épanouir et laisser éclater son talent et sa classe qui lui ont permis de briller à Chelsea et de réaliser son rêve en rejoignant la Maison Blanche il y a deux ans.



(...)