La phase de revente des billets débute ce mercredi

La plus grande partie des billets destinés aux supporters des nations qualifiées ont été écoulés en décembre dernier, dans la foulée du tirage au sort. Il reste toutefois deux séances de rattrapage pour les retardataires. La première débute ce mercredi, avec l’ouverture de la plateforme de revente de billets sur le site de l’UEFA. C’est là que les fans qui ont eu les yeux plus gros que le ventre en décembre peuvent revendre (à prix coûtant) les billets dont ils ne veulent plus.

La deuxième phase de rattrapage sera la vente de dernière minute. Celle-ci se fera en mai (la date exacte n’est pas encore connue) sur le site de l’UEFA et fonctionnera sur le principe du premier arrivé, premier servi. On sait déjà que les matchs qui se dérouleront à Bakou (dont le quart de finale du 4 juillet à 18 h, qui pourrait concerner les Diables si ceux-ci terminent deuxièmes de leur groupe) seront les principaux concernés…