MADRID 11/12 (BELGA)

L'entraîneur du Real Madrid, Zinédine Zidane, a dévoilé vendredi sa sélection pour le derby de samedi à 21h contre l'Atlético, l'actuel leader de la Liga. Eden Hazard, qui s'est entraîné avec le groupe jeudi pour la première fois après sa blessure musculaire, n'en fait pas partie. Hazard s'est occasionné une blessure musculaire à la cuisse droite lors du match contre Alavés il y a treize jours. Le capitaine des Diables Rouges avait à peine effectué son retour après une infection au coronavirus. Blessé à la cheville en début de saison et victime d'une blessure musculaire fin septembre, Hazard n'a joué que six matches jusqu'ici.

Zidane peut de nouveau compter sur Dani Carvajal et Federico Valverde, qui reviennent de blessure. Le Français en a profité pour avancer que l'Atlético du Belge Yannick Carrasco est le favori de la Liga. "Oui, bien sûr ce sont les favoris de la Liga. Ils le démontrent à chaque match. Ce que nous voulons, c'est toujours montrer quelle équipe nous sommes, sans penser que nous allons gagner le championnat. Nous sommes des compétiteurs et nous voulons gagner tous les matches, et en plus ce samedi c'est un grand match. Sans penser que nous sommes les champions en titre. Nous voulons défendre ce que nous avons gagné la saison passée et nous allons pour cela nous battre jusqu'au bout", a avancé Zidane.

L'Atlético est toujours invaincu en Liga et mène le classement avec 26 points en dix matches. Le Real a 6 points de retard et a joué un match de plus. Les Merengues ont déjà perdu trois fois en championnat.