Le Burkinabé a quitté Malines pour rejoindre Amsterdam en 2018. L’Ajax avait déboursé 8,25 millions d'euros pour ses services. Il pourrait être aligné face aux Diables ce soir.

Derrière les casernes, il ne cessait d'épater la galerie, inscrivant 12 buts et délivrant deux passes décisives en 27 apparitions pour le KaVé. Ses performances en avaient charmé plus d'un. Finalement, Hassane Bandé a plié bagage pour rejoindre l'Ajax Amsterdam en 2018. "Nous le suivons depuis un petit temps et nous ne sommes pas les seuls", avait alors déclaré Marc Overmars, qui gérait encore la politique sportive des Lanciers à l'époque.

Mais tout ce que le nouveau - et controversé - directeur technique de l'Antwerp a touché ne s'est pas transformé en or dans la capitale néerlandaise. Avec Razvan Marin, Kik Pierie ou encore Lisandro Magallan, Hassane Bandé fait partie des rares transferts loupés par Overmars. La preuve : près de quatre ans après avoir paraphé son contrat de cinq ans avec l'Ajax, le Burkinabé n'a pas encore disputé une seule minute avec l'équipe première. S'il avait su que 1085 jours se seraient écoulés entre son dernier but avec Malines (le 11 mars 2018) et son prochain but en club (le 28 février 2021 avec le NK Istra) …