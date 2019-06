Johan Walem a choisi de titulariser Dion Cools, rétabli d'une fracture de la mâchoire, Elias Cobbaut et Orel Mangala lors du premier match de l'Euro U21 de la Belgique, dimanche contre la Pologne. Ce sont les trois changements par rapport à l'amical perdu contre la France (3-0) avant d'arriver en Italie.

Le gardien Nordin Jackers aura devant lui Dion Cools, Wout Faes, Elias Cobbaut et Casper De Norre. Dans l'entrejeu, on retrouvera Bryan Heynen et Orel Mangala. Le capitaine Siebe Schrijvers évoluera en soutien de l'attaquant de pointe Aaron Leya Iseka. Dodi Lukebakio (à droite) et Isaac Mbenza (à gauche) animeront les flancs.

Sebastiaan Bornauw et Alexis Saelemaekers, dans le onze de départ contre la France, prendront place sur le banc.





Suivez l'évolution de la rencontre en direct :



- 18h25: la Brabançonne retentit dans le stade de Sassuolo et nos onze Diablotins la chantent d'une même voix, en néerlandais et français.



- 5': Après un tout début de match qui a vu les Belges monopoliser le cuir, une première accélération de Lukebakio permettait d'obtenir un corner. Il ne donnera rien mais les Diablotins montrent leur envie de s'installer dans la moitié de terrain adverse et de faire un pressing haut.



- 14': Après une première occasion en faveur de la Pologne, la Belgique réagit de suite avec une frappe lointaine de Mangala qui s'échoue sur le poteau de Grabara. Les Diablotins étaient à deux doigts d'ouvrir le score...







Les équipes:

Pologne: Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki (cap.), Szyma¿ski

Sélectionneur: Czes¿aw Michniewicz



Belgique: Jackers - Cools, Faes, Cobbaut, De Norre - Mangala, Heynen, Schrijvers (cap.) - Lukebakio, Leya Iseka, Mbenza.

Sélectionneur: Johan Walem​