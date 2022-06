Après un samedi destiné au décrassage, Roberto Martinez a libéré les Diables, pour leur offrir un week-end libre, en famille. Les activités médiatiques du dimanche ont été annulées, et les Belges se sont retrouvés lundi en fin d’après-midi, au centre technique national de Tubize, avec quelques supporters qui les attendaient à l’entrée.

Le programme n’a pas été modifié en raison de la défaite contre les Pays-Bas, puisque la presse avait été prévenue, dès vendredi après-midi, du changement de planning. L’idée de renvoyer chacun chez lui n’a pas été remise en question, vendredi soir ou samedi matin, afin que chacun puisse réfléchir à la défaite, et à ce qui n’a pas fonctionné.

Timothy Castagne et Simon Mignolet étaient les deux joueurs désignés pour le point presse de ce lundi, et si le gardien du Club Bruges est resté assez neutre dans son analyse, le défenseur de Leicester a eu des mots un peu plus forts. "Si on veut se dire numéro 1 (mondial), on ne peut jamais jouer un match comme ça. On a manqué d’intensité et d’agressivité. On doit se regarder chacun dans le miroir et tout faire pour que ça n’arrive plus."