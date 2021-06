Les joueurs de Jacky Mathijssen veulent absolument gagner leur premier match de la campagne. "Nous avons beaucoup de qualités dans notre équipe", a déclaré Aster Vranckx.

"Il faut prendre les trois points" déclare le milieu de terrain, qui quitte le KV Malines pour le club allemand de Wolsburg cet été. "Je ne sais pas grand-chose de cet adversaire, mais on doit se concentrer sur notre équipe. On va devoir être efficace devant le but".

"Je trouve ça dommage que nous devons aller si loin en avion, mais en tant que footballeur, on est habitué à parcourir de telles distances" poursuit Vranckx. "On doit faire le travail. C'est une autre équipe que celle de la génération précédente, mais l'ambiance dans le nouveau groupe est bonne. On se connait tous depuis un certain temps. Ensemble, on va essayer de gagner des matchs".

Vranckx avait rejoint les Diablotins à la fin de la campagne précédente, où figurait déjà Loïs Openda, un pilier de l'équipe. L'attaquant, prêté cette saison au Vitesse Arnhem par le Club de Bruges, s'est montré impatient. "On veut absolument se qualifier pour cette édition 2023. On a été terriblement déçu de ne pas avoir su se qualifier pour l'Euro précédent, mais on est prêt maintenant. C'est une nouvelle campagne, avec une nouvelle équipe."

"Je ne connais pas vraiment les joueurs kazakhs, mais d'expérience, c'est toujours difficile de jouer une petite équipe en déplacement" explique Openda. "On ne contrôle pas des circonstances comme le voyage, la météo et le terrain. Ce ne sera sûrement pas facile mais on doit aussi prendre des points en déplacement. C'est ce qu'il nous avait manqué lors de la campagne précédente. C'est toujours plus facile à la maison. Si on joue notre jeu vendredi, ça se passera bien. On veut absolument se qualifier, aussi pour les Jeux olympiques de 2024. C'est un défi supplémentaire, car les Jeux, c'est incroyable. On joue contre des équipes du monde entier avec les meilleurs joueurs. Je veux en être".