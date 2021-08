Zinho Vanheusden n’a rien pu faire pour éviter la déroute de son équipe, même s’il a laissé une impression positive.

Encaisser quatre buts, ce n’est évidemment pas la meilleure manière de se faire remarquer face à son employeur lorsqu’on est défenseur. Zinho Vanheusden avait la pression de disputer son tout premier match de Serie A face à l’Inter Milan, le club qui a déboursé 16 millions d’euros le mois dernier pour l’attirer. Mais il n’a rien pu faire pour éviter une petite fessée, à l’instar de toute son équipe du Genoa.

Orphelins de Lukaku et Hakimi, les champions en titre se sont renforcés avec notamment Calhanoglu et Dzeko. Et le duo s’est immédiatement mis en évidence. Le premier donne l’assist du but d’ouverture puis marque le 2-0, sur une passe décisive du second qui a aussi planté le 4-0.

(...)