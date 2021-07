Cet Euro restera inoubliable. Et pourtant, on aura vite envie de l’oublier. Et pas seulement à cause de la déception du quart de finale à Munich. Suivre la compétition a rarement été une partie de plaisir. L’immense privilège de couvrir un grand tournoi s’est trop souvent transformé en corvée administrative. On sort de la compétition avec l’impression d’avoir fourni notre adresse, notre deuxième prénom et notre numéro de passeport à la terre entière. Avant d’entrer dans chaque pays, il fallait remplir des documents en répétant les mêmes informations, encore et toujours. Comme dans l’un des douze travaux d’Astérix mais sans potion magique. Les Russes voulaient absolument tout savoir, les Espagnols exigeaient des tas de papiers pour n’en finalement vérifier aucun, les Allemands étaient très stricts…