Dans un documentaire diffusé lundi soir par la FIFA, le joueur de 'équipe de France Paul Pogba est revenu sur la demi-finale opposant son pays à la Belgique.





Pour lui, la Belgique était favorite et cette rencontre était la finale des Bleus. "Ils étaient devenus favoris en battant le Brésil", explique le joueur de Manchester United. "On va dire que c'est une petite finale. On se disait que le gagnant de ce match allait gagner la Coupe du monde."





Pour le Français, le match s'est joué à très peu de choses. "Ce sont les détails qui ont fait la différence", raconte le Mancunien. "C'était un match très tendu et très chaud. Très difficile."





Faut-il encore le rappeler, les Belges se sont inclinés 1-0 sur une tête de Samuel Umtiti.