"C'est un joueur et une personne spéciale. S'il est en forme et heureux mentalement, comme nous tous, et qu'il peut exploiter son potentiel, il est inarrêtable à ce poste", a déclaré l'Espagnol après la victoire de Manchester City 3-0, mercredi soir contre Brighton. Il s'agissait de la 250e victoire de "Pep" avec Manchester City depuis son arrivée en 2016 (en 344 rencontres) et aussi du 300e match de "KDB" sous le maillot des Skyblues. L'international belge pourrait devenir un facteur décisif pour City. "Il joue étonnamment bien la dernière partie de cette saison", a déclaré Guardiola, qui a absolument besoin des qualités du Diable Rouge qui a encore donné l'assist sur le 3e but de son équipe mercredi soir.

A six journées de la fin de la Premier League, Manchester City n'a qu'un point d'avance sur le Liverpool. "Nous nous battons pour le titre avec l'une des meilleures équipes de tous les temps. Nous ne sommes pas stupides. Si nous ne perdons que deux points, Liverpool sera champion. Si nous gagnons tout, nous serons champions. Nous avons travaillé dur ensemble pendant onze mois. Ce n'est pas facile, mais nous sommes déjà passés par là. Il y a trois ans, nous sommes devenus champions (avec 1 point d'avance sur Liverpool, NDLR) en gagnant les quatorze derniers matchs du championnat d'Angleterre. Si nous y parvenons, nous ferons la fête, sinon, nous féliciterons Liverpool", a déclaré Guardiola.