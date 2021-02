C'est un secret de polichinelle: Pep Guardiola est bleu de Kevin De Bruyne. Qui ne le serait pas? Avec le retour du Diable rouge, le coach doit faire face à des choix de luxe. En C1, il s'est notamment permis de mettre KDB sur le banc. Ce qui n'a pas empêché les Citizens de gagner 0-2 face à Mönchengladbach grâce à un grand Bernardo Silva. Le Portugais a brillamment rempli la mission de remplacer le Gantois.

Présent en conférence de presse, le Catalan est revenu sur son effectif pléthorique. Et notamment sur la gestion de son numéro 17. "Notre reconversion offensive est meilleure avec De Bruyne, il est unique au monde. Nous serions peut-être un peu plus patients sans Kevin. Parfois, vous avez besoin de plus de passes et de transitions", a-t-il commencé.

Avant ensuite de le comparer avec son collègue portugais. "Bernardo a ses qualités. Il fait une à quatre touches et il fait circuler le ballon. Kevin est différent. C'est un esprit libre. Il est plus explosif dans tout. Et nous parvenons à en faire bon usage. Il voit parfois des choses que les autres ne peuvent pas voir. Il donne des passes que d'autres n'auraient jamais pu exécuter. Tout dépend de l'adversaire. Tout dépend du match. Mais ils ont tous les deux leurs qualités" explique-t-il.

Ce samedi, City affronte West Ham. Un match au sommet car les Citizens trônent tout en haut de la Premier League tandis que les Hammers squattent la quatrième place.