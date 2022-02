Cela a tout l'air d'une sanction. Ce jeudi, Leicester City affrontait Liverpool à Anfield Road. Et, surprise au coup d'envoi, Youri Tielemans, pourtant capitaine avec parcimonie cette saison, démarrait sur le banc. Brendan Rodgers, qui est de plus en plus décrié chez les Foxes, s'est présenté en conférence de presse afin d’aborder ce début de problème. Pourquoi a-t-il choisi de se séparer du Diable comme du Turc Caglar Soyuncu lors d'une rencontre aussi importante? Question courte, réponse courte: "Personne n’est assuré de jouer et les gars le savent".

En réalité, le Ketje de Bruxelles a réalisé ce week-end, l'une de ses pires prestations depuis qu'il est arrivé à Leicester City. Balayés, les Foxes ont été sortis de la FA Cup par le modeste Nottingham Forrest (4-1). Une claque qui a eu une conséquence directe: Youri Tielemans a commencé une rencontre sur le banc pour la deuxième fois en Premier League.

Avec cette décision, Brendan Rodgers a voulu avertir l'ancien anderlechtois. "Youri est un bon gars et j'ai toujours été proche de tous mes joueurs. Mais cela ne signifie pas que je ne peux pas dire ce que je pense de leur performance. Et je le dis à eux, avant de le dire à vous."

Le message est-il passé? La question peut se poser. Entré à la demi-heure de jeu, le milieu de 24 ans n'a pas laissé une bonne impression. Du moins pour le journal local du Leicester Mercury avec la note de 4 sur 10: "Laissé sur le carreau en début de rencontre, sa performance en tant que remplaçant n'a pas suggéré que c'était la mauvaise décision, avec des ballons relâchés trop souvent."

Un départ en question

En plus de sa mauvaise prestation, il y a évidemment la question d'un transfert qui plane dans l'air. Arsenal et Manchester United seraient très intéressés par les services de celui qui voit son contrat se terminer en juin 2023. Une situation forcément favorable pour les équipes acquéreuses.

Une chose est certaine, le Diable rouge va devoir se reprendre et vite. Ce serait dans son propre intérêt comme celui de son club. En effet, de mauvaises performances pourraient refroidir les clubs acheteurs.

Selon Rodgers, la pilule est passée: "Youri est un gars intelligent et il a compris. Il sait qu'il n'a pas été au niveau ces dernières semaines. Je voudrais qu'il soit à un niveau supérieur." Rodgers va-t-il appliquer cette sanction dans le temps? Le coach a également voulu mobiliser son joueur: "J'ai la certitude qu'il va réaliser des performances importantes d'ici la fin de la saison. Face aux Reds, nous nous sommes battus tous ensemble. J'espère que Youri et tous les joueurs prendront confiance."

Douzième à 14 points de West Ham, mais avec trois matchs de moins que les Hammers, Leicester est clairement sous pression.