Dire que Youri Tielemans réalise un bon début de saison, c'est un euphémisme. Depuis son arrivée à Leicester en janvier dernier, le Diable s'est imposé comme un des pions les plus importants du dispositif mis en place par Brendan Rodgers. Mais le Bruxellois peut aussi se montrer décisif quand il le faut. En inscrivant le but de la victoire ce samedi face à Burnley, Tielemans a permis aux Foxes de trôner à la troisième place au classement de la Premier League après neuf journées.

Les performances de notre compatriote ne sont bien évidemment pas passées inaperçues outre-manche. Ce samedi, lors de la célèbre émission Match of the Day sur la BBC, l'ancien international anglais Phil Neville a fait une véritable déclaration d'amour à notre compatriote. "Il était le meilleur joueur sur le terrain, à tous les niveaux", a-t-il déclaré sur le plateau avant d'affirmer que Leicester a fait une affaire en or en l'acquérant définitivement cet été à Monaco: "Il est jeune mais il a tellement de qualités. En fait, il est le milieu de terrain complet. Il possède une bonne technique et un bon tir et il parvient toujours à trouver des espaces sur le terrain. Il voit tout et il a la faculté de se trouver toujours au bon endroit au bon moment. Tielemans s'insère parfaitement dans le système de Brendan Rodgers."

Et l'ancien joueur de Manchester United de conclure sur une pointe d'humour: "Leicester a payé 40 millions de livres (46 millions d'euros) pour acquérir ses services. En réalité, c'est presque du vol."