"C’est de la m…" Le ton est directement donné quand Pierre Ménès nous rappelle à l’heure convenue. C’est clair, il goûte peu à la Ligue des nations et à son Final Four. Heureusement, la belle affiche Belgique - France camoufle l’importance relative de ce trophée nouveau et encore très artificiel. Le temps de le laisser confier son auto au voiturier d’un hôtel et le plus cash des consultants du foot français, qui lance le Pierrot Football Club via un nouveau média après un très médiatique licenciement de Canal +, répond à nos dix questions. Cash aussi, forcément.

1 Qui est le favori ? Le numéro un mondial ou le champion du monde en titre ?

"Aucune des deux équipes ne sort du lot. Ni la France, ni la Belgique ne m’ont séduite lors du dernier Euro. La France est même encore pire depuis. Et j’ai du mal à expliquer comment les Belges peuvent rester en tête à la Fifa aussi longtemps en ne gagnant jamais rien. A-t-on décrété que la plus belle génération de votre football devait rester au top du classement jusqu’au bout ? Un moment, il faudrait que ça se traduise sur le terrain. C’est bien beau d’avoir une super équipe mais il faut gagner de temps en temps. Mais pour répondre à votre question, la Belgique me semble quand même supérieure à la France actuellement."