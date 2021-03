Grâce à la Belgique, Roberto Martinez est redevenu un entraîneur à la mode. Il faut dire que ses statistiques parlent pour lui. En 51 rencontres sur le banc, l'Espagnol a gagné 40 rencontres pour 7 nuls et 4 petites défaites. Soit une moyenne de 2,49 points pris par match. Avec notamment, une troisième place à la Coupe du Monde à la clé.

Forcément, ce genre de bilan attise les convoitises. Il y a quelques mois, plusieurs médias, dont le Sport Foot Magazine, avaient confirmé que l'entraîneur s'était rapproché d'un certain Pini Zahavi. Le super agent est notamment connu pour avoir participé au transfert de Neymar vers le PSG. Et d'avoir des connexions dans toute l'Europe ou presque.

En conférence de presse, un journaliste écossais a osé poser la question à l'ancien entraîneur de Swansea. Serait-il intéressé par un retour dans un club européen? Comme à son habitude, Martinez n'a pas voulu commenter. "Vous répondez à votre propre question. Au milieu d’une campagne de qualification, c’est la seule réponse que vous aurez."

Ce mercredi matin, le sulfureux agent, qui a également été cité plusieurs fois comme dirigeant officieux de Mouscron, s'est exprimé chez nos confrères du Het Latste Nieuws. Le moins que l'on puisse dire est qu'il ne ferme pas la porte. "Je sais que de nombreuses équipes de haut niveau dans le monde surveillent la situation de Roberto. Je le connais depuis longtemps et c'est un ami. Si Roberto décide de partir, je voudrais l'aider. Nous en avons déjà parlé et Roberto y est ouvert. Il sait que j'ai des contacts avec les plus grandes équipes d'Angleterre et d'Espagne."

Affaire à suivre donc...