Mauricio Pochettino est toujours sans club, depuis son remplacement à Tottenham par José Mourinho. Cela lui a donné le temps de répondre à Sky Sports, dans une longue interview, au cours de laquelle il fut notamment question de ses joueurs préférés du championnat anglais., lance alors l'entraîneur sans prendre le temps d'hésiter. Plus indécis sur son troisième choix, il cite de nouveau l'ancien Genkois:Les joueurs de Tottenham apprécieront... d'autant plus que lorsqu'il lui fut demandé s'il était prêt à prendre la tête d'un club qui n'est pas du "Big Six", Pochettino a rappelé que Tottenham et Arsenal ne figuraient pas dans le top 6 du classement actuellement.