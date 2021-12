Il est sans conteste l’une des grandes satisfactions belges de cette première partie de saison. Albert Sambi-Lokonga s’est très vite fait une place à Arsenal. Parmi les joueurs de Pro League qui ont rejoint la Premier League depuis 2016, il est même l’un de ceux qui ont reçu le plus de temps de jeu pour sa première saison : 810 minutes après 13 journées de championnat. Seuls Ndidi (1 162), Wesley Moraes (1 109) et Sander Berge (950) ont fait mieux.

L’ancien Anderlechtois s’est illustré à plusieurs reprises mais c’est surtout son dernier match, samedi face à Newcastle (2-0), qui lui a permis de définitivement entrer dans le cœur des fans. En plus d’avoir réussi plusieurs gestes de grande classe (comme sa passe en profondeur pour Saka), il a créé à lui seul six occasions, soit plus que l’ensemble de l’équipe adverse (5). Grâce à Thomas Partey qui couvrait ses arrières, il a en effet pu davantage attaquer.

(...)