Transfermarkt, le site spécialisé, a établi un nouveau classement de la valeur des joueurs au sein de chaque championnat. Voici le classement du G5 et la position des différents Diables rouges qui y figurent.

Le Roi De Bruyne partage son trône en Premier League

© BELGA/AFP



Kevin De Bruyne fait partie des quatre joueurs les plus chers de Premier League. Le milieu de terrain, estimé à 120 millions d'euros, arrive à égalité avec Mo Salah et Sadio Mané (Liverpool) et Harry Kane (Tottenham). Derrière eux, au sein du top 10, arrivent avec une estimation de 110 millions d'euros Raheem Sterling (City) et Trent Alexander Arnold (Liverpool). Ils sont suivis par Bruno Fernandes (United) et Son (Tottenham), tous deux évalués à 90 millions d'euros. Havertz (Chelsea - 81 millions d'euros) et Alisson (Liverpool - 80 millions d'euros) complètent le top 10.

Le deuxième Belge du classement est Youri Tielemans. Le médian des Foxes se classe 37e, lui qui est estimé à 50 millions d'euros. Leander Dendoncker est le troisième belge dans le top 100 (82e place avec une estimation de 32 millions d'euros).

Bundesliga: deux perles de Dortmund devant l'armada du Bayern

© DPA



La domination du Bayern Munich sur la Bundesliga ne se traduit pas spécialement dans le classement des joueurs les plus chers. En effet, ce sont Haaland et Sancho, les deux joueurs de Dortmund qu'on retrouve en tête du classement avec une valeur marchande qui s'élève à 100 millions d'euros. Derrière eux, se classent successivement sept joueurs du Bayern à savoir Gnabry (90 millions), Kimmich (85 millions), Alphonso Davies (80 millions), Sané (70 millions), Alaba (65 millions), Goretzka et Lewandowski (60 millions d'euros). Enfin, le top 10 est cloturé par Upamecano (Leipzig), qui vaut aussi 60 millions d'euros.

Thorgan Hazard se classe 32e, lui qui estimé à 32 millions d'euros. Lukebakio (Herta Berlin) se classe 68e avec sa valeur marchande de 19 millions, tandis que Meunier, 75e, vaut 18 millions d'euros. C'est un million et six places de mieux que Witsel (81e). Enfin, Orel Mangala, (Stuttgart) arrive 96e, lui qui vaut actuellement 14 millions d'euros.

Liga: Joao Felix à la table de Messi

© BELGA/AFP

Lionel Messi est toujours le joueur qui a la plus grosse valeur marchande mais pas tout seul. L'attaquant de l'Atletico Madrid Joao Felix est lui aussi estimé à 100 millions d'euros. Ils sont suivis par le gardien des Colchoneros Jan Oblak (90 millions d'euros). Derrière eux, on retrouve deux joueurs du Barça qui valent 80 millions d'euros, à savoir Ansu Fati et Antoine Griezmann. Aux portes du top 5, vient le premier joueur du Real Madrid. Et il s'agit de Thibaut Courtois, à égalité avec Ter Stegen (Barcelone). Les deux gardiens rivaux valent 75 millions d'euros. Valverde, De Jong et Gimenez complètent le top 10.

Eden Hazard, 14e, a une valeur marchande de 60 millions d'euros. Yannick Carrasco arrive 57e avec une valeur marchande de 25 millions d'euros. Adnan Januzaj ne fait pas partie des 100 joueurs les plus chers d'Espagne.

Mbappé loin devant Neymar en Ligue 1

© ICONSPORT



Qui des deux vedettes parisiennes est en tête ? Voilà la question que l'on peut se poser en évoquant ce classement. Il s'agit de Kylian Mbappé, évalué plus de 50 millions d'euros que son coéquipier brésilien. Le Français vaut actuellement 180 millions tandis que Neymar est estimé à 128. Derrière eux, arrivent trois Parisiens. Marquinhos (70 millions), Verratti (60 millions) et Icardi (55 millions) clôturent le top 5. Camavinga (Rennes) et Aouar (Lyon) valent 50 millions d'euros. Depay (45 millions), Ben Yedder (Monaco) et Dembélé (Lyon) terminent le top 10.

Jérémy Doku arrive 37e avec une valeur marchande de 20 millions d'euros. Jason Denayer, défenseur de Lyon, arrive 48e avec une estimation qui s'élève à 16 millions d'euros.

Toute la Serie A dans le rétroviseur de Lukaku

© BELGA/AFP



Le meilleur buteur des Diables Rouges arrive largement en tête du classement des joueurs les plus chers de Serie A. Avec une valeur marchande de 90 millions d'euros, Big Rom' devance De Ligt (Juventus) et Milinkovic-Savic (Lazio Rome) de 15 et 20 millions d'euros. Le deuxième attaquant de ce classement est Lautaro Martinez. Le coéquipier de Lukaku est estimé à 70 millions d'euros, tout comme Paolo Dybala (Juventus). Arrive enfin Cristiano Ronaldo, qui vaut 60 millions d'euros, à l'instar de Donnarumma (AC Milan) et Koulibaly (Naples). Les Intéristes De Vrij et Barrella complètent le top 10.

Alexis Saelemaekers, estimé à 18 millions d'euros, se classe 82e tandis que Dries Mertens ne fait pas partie du top 100 du championnat italien.