Le 21 octobre 2020, nous écrivions que "les Madrilènes, privés d’Eden Hazard mais avec Thibaut Courtois dans les buts, ont été surpris par le Shakhtar Donetsk, à quelques jours du Clasico". Le début de la phrase peut être copié-collé douze mois plus tard, la fin aussi. Mais le reste du scénario peut encore être modifié, tant pour le Real que pour Hazard.

Le Shaktar Donetsk reste un très mauvais souvenir pour les Merengues. Les deux affrontements de la phase de groupe de 2020, en Ukraine et à Madrid, se sont soldés par une issue similaire et cinq buts encaissés par Thibaut Courtois. L’équipe de Zinédine Zidane s’était heureusement rattrapée en battant l’Inter Milan et le Borussia Mönchengladbach.

(...)