Acheté pour 115 millions d'euros par le Real Madrid en 2019, Eden Hazard a depuis lors accumulé les galères et les contretemps physiques. Résultat, sa valeur marchande n'a fait que diminuer au cours des deux dernières années.

Estimé à 150 millions d'euros en juin 2019 par le prestigieux site Transfermarkt, juste avant son transfert au Real Madrid, l'ainé des frères Hazard ne valait déjà plus "que" 80 millions d'euros en mars 2020. Un an plus tard, sa valeur diminuait de moitié pour figurer à 40 millions d'euros et lors d'une nouvelle réévaluation cette semaine, Eden Hazard voit sa valeur descendre à 25 millions d'euros, soit le montant le plus bas depuis... mai 2011 alors que le Brainois venait de fêter ses 20 ans et évoluait toujours au LOSC.

Autre statistique étonnante : Eden n'est désormais plus le Hazard qui vaut le plus cher sur le marché des transferts. En effet, Thorgan Hazard qui évolue au Borussia Dortmund possède une valeur de 27 millions d'euros, toujours selon Transfermarkt. C'est la première fois depuis leur début de carrière que Thorgan possède une valeur marchande plus élevée que son frère ainé.

Pourtant, la valeur de l'ancien joueur de Lens a aussi fortement diminué depuis 2018, juste avant son passage du Borussia Mönchengladbach à Dortmund. À l'époque, Thorgan Hazard valait environ 38 millions d''euros.