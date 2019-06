Leur aventure a commencé dans l’anonymat d’une fraîche soirée de mars 2017 à Louvain avec une victoire dans la douleur contre Malte.

Le groupe de l’époque n’était qu’une vague esquisse de celui qui se présente ce dimanche à Reggio Emilia. De la feuille de match, seuls onze rescapés demeurent avec peut-être dans un coin de leur tête le souvenir de ce succès arraché par un but de Ryan Mmaee, porté disparu depuis, et un autre de Dion Cools.

Près de deux ans et demi plus tard, l’Europe s’ouvre désormais aux Diablotins après des escales victorieuses et fondatrices en Turquie ou en Suède.

Sur ce chemin tortueux qui les a menés en Italie, une équipe est née. Des mains de Johan Walem.

Le sélectionneur l’a façonnée en posant des choix forts, a trouvé une identité de jeu en adéquation avec les qualités de cette génération à qui il a été rabâché qu’elle avait moins de talents individuels, mais qui, elle, a réussi à se qualifier grâce notamment à son sens du collectif aigu qui sera mis à l’épreuve de ce tournoi.

"Dans notre état d’esprit, en tant qu’équipe belge, on n’est pas l’Italie, l’Espagne ou la France, on est un groupe. Si on n’a pas cette notion de groupe, on ne fera pas la différence à l’Euro avec nos individualités. Au contraire. L’esprit de groupe prime", a rappelé le technicien qui déplore trois forfaits majeurs, un dans chaque ligne (Zinho Vanheusden, Jordi Vanlerberghe et Landry Dimata), "quand les autres équipes se renforcent avec des joueurs qui descendent des A", pointe-t-il.

Le salut sera collectif ou ne sera pas dans un premier match qui prend déjà les allures de tournant et de piège.

Parce que la Pologne propose un type d’adversité qui lui a permis de renverser le Portugal en barrages (défaite 0-1 à domicile puis victoire 1-3 à l’extérieur), "une équipe très solide, très organisée à l’extrême qui procède beaucoup en contre, laisse beaucoup son adversaire jouer et fait mal quand on ne l’attend pas", décrit Walem.

Parce que les partenaires de David Kownacki, meilleur buteur tous groupes confondus des éliminatoires, n’ont pas le même prestige que l’Espagne ou l’Italie et que le danger serait justement de les sous-estimer alors que s’imposer s’annonce comme un viatique pour espérer sortir de ce groupe de la mort.

"Il ne faudra pas s’énerver. Si mes joueurs ont de l’ambition, il faut gagner, tout simplement", plaide Walem qui attend beaucoup d’Isaac Mbenza et Dodi Lukebakio, notamment. Tout en rappelant : "On a travaillé deux ans et demi pour être ici." Loin de l’anonymat de Louvain où tout a commencé, l’heure est venue d’être grands.