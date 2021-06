S’il doit sa vie d’homme à sa Catalogne natale, Roberto Martinez doit surtout sa vie d’entraîneur à la Grande-Bretagne et à la Belgique. C’est d’abord outre-Manche que le gamin de Balaguer s’est fait la main. Et un (petit) nom. Avant de briller avec les Diables rouges depuis 2016. Un parcours qui, aujourd’hui, enfin, semble lui entrouvrir les portes d’un grand club, cet été ou au terme de son contrat avec la Belgique, après la Coupe du monde 2022. Qu’en dit-on au pays ? Coup de sonde.

On a d’abord retrouvé Juan José Maqueda, ancien joueur et adjoint du Real Madrid. "Je me souviens de Roberto Martinez parce qu’il est plus ou moins de ma génération (NdlR : six ans les séparent). Il a joué un match en Liga, avec Saragosse, puis cela a été l’un des premiers joueurs à s’expatrier et il a pratiquement fait toute sa carrière de joueur en Grande-Bretagne."

(...)